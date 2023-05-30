В Томской области лесовоз раздавил BMW, два человека погибли

Два человека погибли в результате ДТП на востоке Томской области. Об инцидент рассказали в прокуратуре региона.

Согласно информации ведомства, авария произошла примерно в 14:20 часов на 8 км трассы Первомайское - Белый Яр (Первомайский район). Там столкнулись лесовоз Iveco, который ехал порожняком, и BMW X5. Лесовоз буквально расплющил кроссовер. Погибли 46-летний воитель и 44-летний пассажир легкового автомобиля.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехал прокурор Первомайского района Илья Соколов.

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Илья Николаев