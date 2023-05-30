Завод по переработке сои и рапса строит «Агротрейд» в Омской области

В Омской области компания «Агротрейд» планирует строительство маслоэкстракционного завода по переработке подсолнечника, сои, рапса. Мощность переработки составит 300 тонн в сутки, объем производства – 100 тыс. тонн, генеральный директор ООО «Агротрейд» Олег Анофриков. По его словам, ближайшие предприятия по переработке сои находятся в Калининграде и на Дальнем Востоке.

На инвестпортале региона сообщается, что проект «Агротрейда» также включает строительство элеваторного комплекса мощностью 20 тыс. тонн, комплекса по рафинации, дезодорации и фасовке растительных масел мощностью 100 тонн в сутки. Полностью реализовать проект планируется к 2024 году. Объем инвестиций указан в размере 500 млн руб.

В ближайшие три года компания также планирует реконструкция цеха грануляции, угольной котельной, проектирование и строительство складов общей площадью 5 тыс. кв м с объемом хранения 10 тыс. тонн сырья.

ООО «Агротрейд» зарегистрировано в Омской области в 2008 году. В компании 100% принадлежит Олегу Анофрикову. Выручка в 2022 году составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль – 51,7 млн руб.

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Оксана Павлова