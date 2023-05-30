Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сын Вагита Алекперова стал самым богатым наследником по версии Forbes

Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров, совокупное состояние которых оценивается в $244 млрд. Всего в перечне содержатся имена 49 детей из 20 семей. Состояние участников списка Forbes указано на 10 марта.

Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ

Богатейшим наследником по версии Forbes в течение многих лет является Юсуф Алекперов ($20,5 млрд), единственный сын крупнейшего акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Вторую строчку рейтинга занимают дочь и сын основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд на каждого). На третьем месте дети совладельца СИБУРа и НОВАТЭКа Леонида Михельсона — Виктория и ее брат (его имя не уточняется). Состояние каждого оценивается в $10,8 млрд.

За ними следуют два сына и дочь главы Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия (по $7,35 млрд на каждого). Замыкает пятерку Джахангир Махмудов ($7,3 млрд), единственный ребенок основного акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.

При составлении рейтинга Forbes учитывает состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей. В расчетах не учитываются супружеские доли.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...