Сын Вагита Алекперова стал самым богатым наследником по версии Forbes

Forbes опубликовал рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров, совокупное состояние которых оценивается в $244 млрд. Всего в перечне содержатся имена 49 детей из 20 семей. Состояние участников списка Forbes указано на 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ

Богатейшим наследником по версии Forbes в течение многих лет является Юсуф Алекперов ($20,5 млрд), единственный сын крупнейшего акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Вторую строчку рейтинга занимают дочь и сын основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд на каждого). На третьем месте дети совладельца СИБУРа и НОВАТЭКа Леонида Михельсона — Виктория и ее брат (его имя не уточняется). Состояние каждого оценивается в $10,8 млрд.

За ними следуют два сына и дочь главы Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия (по $7,35 млрд на каждого). Замыкает пятерку Джахангир Махмудов ($7,3 млрд), единственный ребенок основного акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова.

При составлении рейтинга Forbes учитывает состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей. В расчетах не учитываются супружеские доли.

Милена Костерева