Белгородэнерго напоминает водителям сельхозтехники об опасности работы в охранной зоне ЛЭП

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» призывает водителей крупногабаритной сельхозтехники к осторожности во время проведения сельхозработ на земельных участках, расположенных в охранных зонах линий электропередачи.

Фото: Белгородэнерго

Аварийная ситуация с отключением потребителей произошла в Старооскольском городском округе. Во время полевых работ трактор наехал на опору высоковольтной линии и сбил её. Инцидент зафиксировала прибывшая к месту ЧП оперативно-выездная бригада. Специалисты Белгородэнерго незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам, завершили которые уже ночью. Электроснабжение потребителей восстановили через 12 минут, путем оперативного включения резерва.

Результатом недостаточной невнимательности водителя сельхозтехники стало не только отключение от электроснабжения жителей и предприятий Старооскольского городского округа на 12 минут, но и жизнь самого тракториста оказалась под угрозой – после повреждения массивная железобетонная опора с оборванными проводами упала на крышу трактора.

Энергетики напоминают о необходимости соблюдения Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года. Без письменного согласия сетевой организации здесь запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу сетей, в том числе полевые работы с применением сельхозтехники высотой более 4 метров.

Главная же проблема в том, что, нарушая охранную зону ЛЭП, водители подвергают свою жизнь смертельной опасности, поскольку линии находятся под высоким напряжением, а также наносят энергетической отрасли материальный ущерб.

«Важно, чтобы руководители предприятий сельскохозяйственной отрасли уделяли внимание и проводили дополнительные инструктажи по технике безопасности с персоналом, работающим в полях, недалеко от ЛЭП. Необходимо беречь не только чужую собственность, но и себя, свою жизнь. Помните – работать в зоне ЛЭП очень опасно! Электричество не прощает ошибок», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.