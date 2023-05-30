В Екатеринбурге может появиться «Петровский проспект» в честь Петра I

В Екатеринбурге может появиться улица в честь царя Петра I. Вопрос об этом планируют обсудить на заседании общественной палаты города. В повестке вопрос звучит так: «Об увековечивании памяти Петра I присвоением одной из улиц названия "Петровский проспект"».

С докладом по этой теме выступит заместитель председателя палаты Сергей Черкасов, начальник отдела общественных и внешних связей администрации города Екатерина Форукшина. Содокладчиком выступит доктор исторических наук, профессор кафедры истории России УрФУ Дмитрий Редин.

«Императрица, как сейчас принято говорить, "согласовала" вопрос с Петром, и тот не возражал. Он дал разрешение именовать город в честь своей супруги. Строительство Екатеринбурга тогда было второй по масштабам стройкой после Санкт-Петербурга. С учетом всего этого роль Петра в истории уральской столицы очень велика»,— рассказал ЕАН господин Черкасов.

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