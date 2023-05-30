Аксенов заявил о готовности Крымского моста к нагрузкам в летний сезон

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности Крымского моста к транспортной нагрузке в летний сезон. В своем Telegram-канале он написал, что процедура досмотра полностью отлажена, поэтому рисков возникновения очередей нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

«В самый пик сезона по нему может проезжать до 30 тыс. машин, поэтому сейчас отрабатываем все механизмы, фиксируем работу каждой службы»,— отметил Сергей Аксенов.

Сейчас в среднем в обоих направлениях по Крымскому мосту проезжает до 7 тыс. машин в сутки. Время ожидания при выезде из Крыма составляет около 15 минут, со стороны Краснодарского края — до 25 минут.

Татьяна Ручкина

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