В ННГУ исследовали сонливость для разработки детектора контроля состояния

Киберпсихологи Университета Лобачевского (ННГУ) провели исследование динамики сонливости у россиян. Его практическая цель заключается в том, чтобы разработать автоматический детектор, который будет контролировать состояние водителей, машинистов и пилотов во время управления транспортными средствами, чтобы предотвратить их засыпание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В эксперименте участвовали более 200 человек в возрасте от 25 до 72 лет. Ученые исследовали сонливость в естественных условиях: испытуемые надевали датчик сердечного ритма и в приложении оценивали свое состояние с 20:00 до засыпания. В 6:00 участники заполняли данные о сонливости.

Учитывался пол, возраст и вес испытуемых, наличие хронических заболеваний, курение и потребление кофе. Выяснилось, что одна чашка кофе в день не испортит ночной сон. «Проблемы с нарушением режима вызывает накопительный эффект кофеина. У заядлых кофеманов обнаружилась более выраженная сонливость вечером, чем у тех, кто вообще не пьет кофе. Но разовое употребление этого напитка даже в больших количествах никак не отражалось на динамике сонливости участников эксперимента»,— сказала заведующая лабораторией киберпсихологии ННГУ Валерия Демарева.

Нижегородские ученые продолжают собирать и анализировать данные, чтобы изучить работу сердца во сне и создать математическую модель этой взаимосвязи. Результаты исследования есть в открытом доступе для всех российских ученых.

Елена Ковалева