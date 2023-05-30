В Мытищах BMW сбила пешеходов на тротуаре

В подмосковных Мытищах автомобиль BMW выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Троих пострадавших госпитализировали, еще одному оказали необходимую помощь на месте аварии.

Инцидент произошел возле многоэтажного дома на Олимпийском проспекте, 17. По предварительным данным, BMW двигалась по магистрали, там столкнулась с попутно движущимся автомобилем, после чего выехала на тротуар и сбила нескольких пешеходов (авария попала на камеру видеонаблюдения). Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

Григорий Лейба