Оба иностранных волейболиста покинули новосибирский «Локомотив»

Новосибирский «Локомотив» расстался с обоими иностранными игроками, выступавшими в сезоне 2022/2023. Об этом сообщила пресс-служба волейбольного клуба, играющего в российской Суперлиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Локомотив" Гордон Перрин во время матча

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Игрок команды "Локомотив" Гордон Перрин во время матча

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

Ряды «Локомотива» покинул канадский доигровщик Джон Гордон Перрин. В минувшем сезоне он провел 17 матчей, в которых набрал 154 очка.

Ранее было объявлено об уходе сербского диагонального Дражена Лубурича. Он отыграл в новосибирской команде три сезона. В общей сложности на его счету 1288 очков. В 2019 году Дражен Лубурич вместе со сборной Сербии стал чемпионом Европы.

Регламент Суперлиги позволяет российским клубам иметь в составе двух иностранных игроков. Как сообщили в пресс-службе «Локомотива», клуб планирует выбрать эту квоту в следующем сезоне.

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Валерий Лавский