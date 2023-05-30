Мэрия Уфы должна компенсировать ущерб за провалившийся под асфальт автомобиль

Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Уфы, обязавшего администрацию Уфы выплатить 35,6 тыс. руб. ущерба в пользу автовладельца.

По материалам дела, 11 апреля 2022 года уфимцец припарковал Toyota вдоль проезжей части между домами №32 по улице Маркса и №1 по улице Кирова. В результате обвала грунта со стороны дома Профсоюзов автомобиль колесом провалился в яму глубиной около 3 м. Были зафиксированы повреждения переднего бампера. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила около 70 тыс. руб. Эту сумму просил взыскать автовладелец. Причиной образования провала дорожного покрытия стало неисполнение мэрией своих обязанностей по содержанию дороги в надлежащем состоянии, говорится в определении. Вместе с тем суды учли, что на участке дороги у дома №32 установлен дорожный знак, запрещающий остановку и стоянку транспортных средств, поэтому на ответчике и истце лежит вина в равной степени.

Влада Шипилова

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