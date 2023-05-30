Игравший со спичками 8-летний мальчик сжег дом и придворные постройки в Удмуртии

В Алнашском районе Удмуртии сгорел жилой дом, баня, хлев, сарай и подсобное помещение общей площадью более 220 кв. м. Причиной происшествия стал ребенок, решивший поиграть со спичками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В частности, 8-летний мальчика, отыскав спички, решил поджечь рулон сена, которое мгновенно вспыхнуло. Огонь перекинулся на сарай, хлев и баню, а затем вспыхнула и кровля кирпичного дома. Ребенок предупредил старшего брата и отца, которые вызывали пожарных.

В результате происшествия никто не пострадал.