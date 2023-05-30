Служба гражданской защиты Удмуртии задолжала 30 млн рублей предпринимателям за трансляцию сигналов оповещения

Служба гражданской защиты Удмуртии оказалась должна предпринимателям за техническую поддержку специального программного обеспечения, трансляцию сигналов оповещения, поставку систем хранения данных и иным направлениям. Сумма задолженности по контрактам превысила 30 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура внесла представление председателю государственного комитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. После вмешательства надзорного ведомства долг погасили.