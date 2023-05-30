В Челябинске открыли филиал госфонда поддержки участников СВО

У государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» появился филиал в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Мы можем решить любую задачу, любую проблему, которая есть в семье наших ветеранов, и мы это обязаны сделать и сделаем, - сказал на открытии филиала губернатор Алексей Текслер. – Самый главный сотрудник фонда – это специальный социальный координатор, человек, который будет сопровождать семью каждого ветерана, он должен быть всегда рядом, слышать любую проблему, которая возникает».

Филиал госфонда будет работать в связке с Единым центром поддержки и реабилитации участников СВО. В августе обе организации переедут в новое здание на Университетской набережной. До этого времени реготделение госфонда будет располагаться на улице Смирных.

Фонд будет в режиме «одного окна» предоставлять адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших. Организация займется координацией предоставления социальной, медицинской, психологической поддержки, решением вопросов санаторно-курортного лечения и реабилитации, обеспечения лекарствами, оформления инвалидности, помощью в образовании, трудоустройстве и т. д.