Саратовцы считают себя полезнее начальников и коллег

Жители Саратова оценили свою значимость на работе выше, чем руководства и коллег. Результатами соответствующего опроса, проведенного 19 по 26 мая, поделилась пресс-служба сервиса по поиску работу SuperJob.

Исходя из результатов исследования, среднестатистический саратовец считает, что его КПД составляет 85%. При этом 19% респондентов уверены, что они работают более чем на 100%. 2% признают, что их КПД ниже 10%. Последние объясняют низкий показатель невозможностью реализоваться в полной мере.

Коллег оценивают ниже — в среднем на 79%. 10% опрошенных считают, что сослуживцы выкладываются больше, чем получают.

Самые низкие оценки получили начальники. Большая часть респондентов оценивает КПД руководства на 60%. По мнению 8% опрошенных, эффективность их шефов не превышает 10%. 11% полагают, что начальство выкладывается более чем на 100%.

Руководители оценили подчиненных на 75%. При этом 13% опрошенных назвали эффективность своей команды сверхвысокой. Низкие оценки практически не ставили.

Дарья Васенина