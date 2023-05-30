Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Саратовцы считают себя полезнее начальников и коллег

Жители Саратова оценили свою значимость на работе выше, чем руководства и коллег. Результатами соответствующего опроса, проведенного 19 по 26 мая, поделилась пресс-служба сервиса по поиску работу SuperJob.

Исходя из результатов исследования, среднестатистический саратовец считает, что его КПД составляет 85%. При этом 19% респондентов уверены, что они работают более чем на 100%. 2% признают, что их КПД ниже 10%. Последние объясняют низкий показатель невозможностью реализоваться в полной мере.

Коллег оценивают ниже — в среднем на 79%. 10% опрошенных считают, что сослуживцы выкладываются больше, чем получают.

Самые низкие оценки получили начальники. Большая часть респондентов оценивает КПД руководства на 60%. По мнению 8% опрошенных, эффективность их шефов не превышает 10%. 11% полагают, что начальство выкладывается более чем на 100%.

Руководители оценили подчиненных на 75%. При этом 13% опрошенных назвали эффективность своей команды сверхвысокой. Низкие оценки практически не ставили.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...