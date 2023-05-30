Порядка 200 белгородцев планирует принять Пенза в День защиты детей

Около двух сотен женщин и детей, эвакуированных из Белгородской области, привезут в Пензу. Об этом во время прямого эфира в соцсети сообщил губернатор обстреливаемого Украиной региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области выразил надежду на то, что отправить матерей с детьми в Пензу удастся в предстоящий четверг, 1 июня.

«Также мы сейчас работаем с другими регионами для того, чтобы помочь выехать детям с 5 по 11 класс и, конечно же, мамам или бабушкам с маленьким детьми», — сказал господин Гладков.

Дарья Васенина