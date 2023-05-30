Cбер на «Курорты России-2023» рассказал о трендах роста туризма в России

В выставочном центре «МинводыЭкспо» Ставропольского края 24–25 мая прошел форум-выставка «Курорты России-2023». В его рамках генеральный партнер мероприятия Сбербанк рассказал о трендах роста туризма в России.

Представители органов власти, бизнеса и общественных организаций обсудили тренды и перспективы роста индустрии, планы по совместным проектам и расширению инвестиционной привлекательности отраслевого бизнеса, а также новые возможности для комфортного отдыха в России.

Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко отметила, что традиционно очень востребовано Черноморское побережье, но всё активнее выбирают Дагестан, Адыгею, Северную Осетию и курорты Кавказских Минеральных Вод.

«Причем все чаще это не только двухнедельные летние семейные отпуска, но и деловые поездки, и туры выходного дня»,— сказала Ирина Ткаченко.

Отраслевой лидер туризма Сбера Константин Марков добавил, что отрасль туризма в России — это более 200 тыс. компаний и 50 видов экономической деятельности. При этом в структуре ВВП она занимает пока около 4%.

«Здесь мы видим потенциал роста, т. к. все чаще россияне путешествуют внутри страны. Например, в прошлом году 54% клиентов Сбера совершили поездки по России. Юг России и Северный Кавказ остаются нашей опорной территорией в тестировании теорий и гипотез и имеют самую богатую экспертизу проектов в отрасли. В том числе это и большая совместная работа с правительствами регионов и муниципалитетами по развитию транспортной доступности, гостиничного фонда и сервиса индустрии гостеприимства»,— отметил Константин Марков.

Программа форума-выставки «Курорты России — 2023» состояла из пленарных блоков, выстроенных по разделам в интересах участников: для правительства и муниципалитетов курортных регионов и городов, инвестиционных и строительных компаний, туроператоров, санаториев, отелей, главных инженеров и технических специалистов. Выставочная часть была представлена цифровыми, инженерными, проектными и строительными решениями для оснащения отелей и курортных зон.

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