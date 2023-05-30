Начальника подразделения ГИБДД на Кубани заподозрили в продаже автономеров

Следственный отдел по Белореченскому району краевого управления СКР возбудил уголовное дело против 42-летнего начальника МРЭО ГИБДД краевого ГУ МВД России по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным следствия, осенью 2022 года фигурант, будучи начальником МРЭО по обслуживанию города Горячий Ключ, Белореченского и Апшеронского районов, за денежное вознаграждение оказал содействие знакомому в регистрации автомобильных номеров.

После совершения регистрационных действий подозреваемый получил несколько тысяч рублей. Превышение должностных полномочий было выявлено в ходе надзорной проверки.

Расследование уголовного дела продолжается.

Олег Исаев

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