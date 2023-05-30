«Третий трест» оплатит стоимость ремонта автомобиля, пострадавшего от падения кирпичей в «Соснах»

Сегодня во дворе дома №18 по улице Мухаметгалея Искужина в Уфе прошло экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщила пресс-служба администрации Уфы. В ней приняли участие первый заместитель главы администрации Ленинского района Газизьян Ахмедьянов, представители Управления гражданской защиты по Ленинскому району, УК «Тихая роща», ГК «Третий Трест», АО «Газпром газораспределение» и ООО «Монтаж-профи». В понедельник во дворе дома из-за сильного втера часть вентиляционного канала обрушилась на автомобиль Kio Rio. При происшествии никто не пострадал, но машина получила серьезные повреждения.

На совещании было принято решение об организации обследования вентиляционных каналов жилых домов и оповещение жителей подъезда №1 об отключении газоснабжения. «Третий Трест» возместит ущерб собственнику пострадавшего автомобиля.

Венера Хисамова

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