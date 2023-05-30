Прокуратура запросила три года колонии для депутата заксобрания Новосибирской области

В Октябрьском райсуде Новосибирска, где слушается уголовное дело в отношении депутата регионального парламента Глеба Поповцева, прошли прерия сторон. Как рассказали «Ъ-Сибирь», источники, знакомые с ходом судебного процесса, гособвинение запросило для депутата три года лишения свободы в колонии общего режима. 20 июня Глеб Поповцев, который отрицает вину, выступит с последним словом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии Следственного комитета, депутат фиктивно устроил на должность помощника свою знакомую, начисленная ей зарплата поступала на банковскую карту, которой пользовался парламентарий. Ущерб, причиненный заксобранию Новосибирской области, правоохранительные органы оценили почти в 850 тыс. руб.

В середине ноября 2021 года отношении Глеба Поповцева возбудили уголовное дело. Основанием стали материалы ФСБ. Парламентарию вменили в вину мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — шесть лет лишения свободы). В августе 2022 года по делу начался судебный процесс.

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Константин Воронов