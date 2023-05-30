На ремонт шести медучреждений Татарстана потратят полмиллиарда рублей

Капремонт шести медучреждений Татарстана обойдется в 508,9 млн руб. Тендер объявил Главинвестстрой региона, документ опубликован на портале госзакупок.

В частности, планируется отремонтировать Центральную райбольницу, поликлинику и хирургической отделение Мамадышской ЦРБ, центр психолого-педагогической помощи Зеленодольска, Буинское медучилище и три стационарных отделения Республиканского клинического наркологического диспансера в Казани.

Здания должны быть отремонтированы до начала декабря 2023 года. Деньги на это выделят из бюджета Татарстана.

"Ъ-Казань"