Достроить детсад в Кабардинке планируют к концу года

Детский сад в селе Кабардинка по улице Революционной планируется достроить в конце 2023 года. Сейчас его готовность составляет 9%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Учреждение будет рассчитано на 120 детей. Его строят по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры». Работы организованы в три смены. Сейчас строители возводят стены на первом этаже и утепляют подвальные помещения.

Площадь двухэтажного здания составит более 2,5 тыс. кв. м. В учреждении будет шесть групп, в том числе одна ясельная. Кроме того, в детсаду организуют столовую, кабинеты психолога и логопеда, медкабинет, а также зал для музыкальных и спортивных занятий. На территории детского сада выполнят озеленение и благоустройство, разместят игровые и спортивные зоны с теневыми навесами.

Строить детский сад в Кабардинке начали в сентябре 2022 года. Для его возведения был заключен муниципальный контракт.

Татьяна Ручкина

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