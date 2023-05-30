УФСБ внесло предостережение заместителю главы Учалинского района

Управление ФСБ по Башкирии объявило официальное предостережение заместителю главы администрации — начальнику отдела сельского хозяйства Учалинского району Айдару Загирову, распорядившемуся закопать несанкционированные свалки в муниципалитете.

«Установлено, что руководящее лицо органов местного самоуправления в целях улучшения показателей по службе дало указание осуществить ликвидацию несанкционированных мусоросвалок на территории Учалинского района путем их захоронения по месту расположения»,— сообщила пресс-служба ведомства.

По требованиям ГОСТ, свалка считается ликвидированной в том случае, если отходы полностью вывезены на специально оборудованные полигоны, говорится в пресс-релизе. Действия чиновника создают условия для совершения преступления по ч. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Если они будут продолжены, заместителя главы администрации привлекут к уголовной ответственности.

Наталья Балыкова

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