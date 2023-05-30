Воронежские промышленники задолжали банкам почти 200 млрд рублей

В Воронежской области объем выданных банками промышленным предприятиям, но еще не погашенных ими кредитов достиг 195 млрд руб. к началу апреля 2023 года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном отделении Банка России. Речь идет о совокупном кредитном портфеле местных промпредприятий в банках, а не о просроченной на какой-либо период задолженности.

Показатель немного снизился за последний год — на 1 января 2022-го он оценивался в 204 млрд руб. Как отметили в ЦБ, за последние 15 лет объемы кредитования промышленности региона в денежном выражении выросли в десять раз.

По данным регулятора, на промышленность в Воронежской области приходится 35% совокупного корпоративного кредитного портфеля банков региона, который на 1 апреля составил 558 млрд руб. напомнили в ЦБ. Доля в 195 млрд руб. — самая большая в отраслевой структуре портфеля. И наоборот — около 20% оборота местных промышленных предприятий составляют заемные средства.

По оценке ЦБ, наиболее активными заемщиками в Воронежской области остаются представители химической промышленности, в первую очередь, производители минеральных удобрений. На отрасль, представленную в регионе россошанским химзаводом АО «Минудобрения», приходится 49% от общего кредитного портфеля промпредприятий

Еще 37% от 195 млрд руб. приходится на представителей пищевой промышленности, занимающихся производством молока, сыра, молочных продуктов, мучных изделий, подсолнечного масла, пива. Кредиты машиностроению занимают лишь около 2% от портфеля промышленников, здесь в кредитовании наиболее активны производители средств радиосвязи (основной игрок в регионе — оборонный концерн «Созвездие»).

Сергей Калашников

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