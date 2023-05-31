Срок списали по состоянию здоровья

Как стало известно «Ъ», Анапский городской суд приговорил члена кемеровской преступной группировки Виталия Сидорова к 12 годам лишения свободы за похищение в 2009 году бизнесмена Михаила Деусова. Исполнители и заказчики преступления были осуждены еще в 2010 году. В их задержании участвовал тогдашний начальник отдела угрозыска Анапы Игорь Нехаенко, которого сейчас судят за причастность к другой банде. Виталию Сидорову тогда удалось скрыться, а когда его все же разыскали, оказалось, что мужчина полностью парализован и не может отбывать наказание.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Анапе городской суд признал Виталия Сидорова виновным в организации особо крупного вымогательства (ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 163 УК РФ) и похищения человека (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также в лишении человека свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ). Приговор опубликован на сайте суда.

Как следует из судебного акта, Виталий Сидоров (также представлялся Кудасовым) входил в преступную группировку «Кемеровские». В 2008 году на него вышли краснодарские предприниматели Роман Яшин и Игорь Герасименко, которые сообщили, что их компаньон Михаил Деусов якобы отказывается возвращать долг в размере 2,7 млн руб. Учредитель ООО «ТехноЦентр Сервис-Юг» Деусов был владельцем сети платежных терминалов в Анапе, Роман Яшин и Игорь Герасименко договорились о переводе на расчетный счет его компании денежных средств, которые Михаил Деусов возвращал партнерам наличными. В конце 2008 года между компаньонами возник конфликт.

Поскольку Михаил Деусов не признавал задолженность, его компаньоны обратились за помощью к Виталию Сидорову, которого им рекомендовали как человека с богатым криминальным прошлым: он отбыл срок за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

По материалам дела, Сидоров привлек к организации преступления еще шесть человек, в том числе одного «кемеровского». Злоумышленники проследили за предпринимателем Деусовым и выяснили, что он живет в Анапе в частной гостинице, которой управляет на правах аренды его гражданская жена.

15 января 2009 года Виталий Сидоров вместе с сообщником подъехал к гостинице, вызвал Михаила Деусова, и, показав кобуру с пистолетом, сказал: «Если не поедешь с нами сейчас, мы тебя завалим на месте». По данным правоохранителей, предпринимателя привезли в Краснодар и поместили в съемной квартире, где начали избивать его, требуя вернуть деньги или передать похитителям имущество. Под давлением бандитов господин Деусов подписал договор купли-продажи принадлежавших ему платежных терминалов, после чего похитители забрали 1,3 млн руб.

Однако Виталий Сидоров и его подручные требовали еще денег, сообщив о ситуации жене Михаила Деусова. Женщина приехала в Краснодар и пообещала продать квартиру, после чего бандиты перевезли обоих потерпевших в Анапу и заперли их в одном из номеров гостиницы, которой управляла женщина. Похитители по очереди сторожили пленников, вывозя женщину из здания лишь затем, чтобы подготовить продажу квартиры. Михаила Деусова избивали, а однажды Виталий Сидоров ударил его ножом в руку, пообещав в следующий раз отрезать пальцы.

Это продолжалось более месяца, пока брат похищенной не обратился в МВД. Заявление принял Игорь Нехаенко, который на тот момент занимал должность начальника отдела по расследованию преступлений против личности угрозыска Анапы. Игорь Нехаенко разработал операцию по освобождению похищенных, однако после ее проведения Виталию Сидорову и двоим его сообщникам (их личности не установлены) удалось скрыться. В 2010 году Анапский городской суд признал Игоря Герасименко, Романа Яшина, Александра Грамматикопуло, Максима Тропина, Андрея и Григория Трушкиных виновными в вымогательстве и лишении человека свободы, подсудимым были назначены различные сроки.

Что касается Виталия Сидорова, то правоохранительным органам удалось задержать его только в 2021 году. Оказалось, что за некоторое время до этого он попал в тяжелую автоаварию и теперь полностью парализован.

Суд приговорил бывшего «кемеровского» к 12 годам лишения свободы и освободил его от отбытия наказания по состоянию здоровья.

«Кемеровские», по неофициальным данным, имели большое влияние на криминальные структуры приморских городов Краснодарского края. В частности, один из лидеров «кемеровских» Игорь Бурилин имел дом в Геленджике и подолгу там жил. Также на побережье были активны местные преступные группировки, некоторые из которых просуществовали длительное время. В частности, получившая широкую известность в регионе банда Сергея Зиринова была обезврежена только в 2013 году. Бывший начальник отдела уголовного розыска Анапы Игорь Нехаенко в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в причастности к этой преступной группировке.

Анна Перова, Краснодар