Учебный корпус КемГУ реконструируют под общежитие за 1,12 млрд рублей

Кемеровский госуниверситет (КемГУ) разместил закупку на реконструкцию учебного корпуса. Начальная цена контракта составляет около 1,12 млрд руб. Подвести итоги открытого конкурса планируется 19 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно материалам закупки, учебный корпус на бульваре Строителей в Кемерове планируется реконструировать для использования в качестве общежития. Завершить работы подрядчик должен до конца 2023 года. Общая площадь реконструируемого здания – 15,3 тыс. кв. м, в нем от четырех до восьми этажей.

Работы финансируются за счет федеральной субсидии «на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности РФ».

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Дарья Решетникова