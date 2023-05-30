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В «Парму» перешел игрок сборной России

Пермский баскетбольный клуб и форвард национальной сборной России Станислав Ильницкий заключили соглашение. Как пишет пресс-служба «Пармы», контракт рассчитан на три года.

Фото: сайт БК «Парма»

Фото: сайт БК «Парма»

Станислав Ильницкий — обладатель Еврокубка (2015), двукратный серебряный призер Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2015, 2017) в составе «Химок». На протяжении пяти сезонов игрок защищал цвета БК «Локомотив-Кубань». Предыдущий сезон Станислав провел в казанском УНИКСе, в составе которого в среднем за 17 матчей набирал 5,1 очка, 3,5 подбора за 19 минут на паркете.

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