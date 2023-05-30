Участок в Шерегеше выставят на конкурс для комплексного развития со строительством реабилитационного центра ветеранов СВО

Министерство туризма Кемеровской области проведет конкурс на право заключить договор о комплексном развитии незастроенной территории спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Площадь территории составляет 54,2 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Приказ ведомства датирован 25 мая. Цена права на заключение договора установлена в размере почти 19 млн руб., срок действия договора – 20 лет.

«Минимальный объем предусмотренного договором о комплексном развитии территории финансирования работ, подлежащих выполнению лицом, с которым договор о комплексном развитии территории должен быть заключен по результатам торгов: не менее 5 млрд руб.»,– говорится в проекте извещения о проведении конкурса.

Согласно документу, площадь построенных и переданных муниципалитету объектов должна составить не менее 1,5 тыс. кв. м. При этом оговаривается обязательное возведение реабилитационного центра для ветеранов специальной военной операции.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский