Следком проверит администрацию Стерлитамака по поводу жалоб на реконструкцию парка

Следственный отдел по Стерлитамаку начал доследственную проверку по факту сообщений СМИ о нарушениях администрацией Стерлитамака порядка проведения реконструкции парка имени Кирова, сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

Будут проверены сообщения жителей города о том, что мэрия не провела публичные обсуждения проекта реконструкции парка, к голосованию привлекались учащиеся начальных классов города. «По результатам проверки будет дана юридическая оценка действию должностных лиц администрации города»,— говорится в сообщении.

Ранее активисты возмутились, что планируемое благоустройство нарушит экосистему парка.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте