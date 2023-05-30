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В Кстове завершили расследование уголовного дела в отношении курьера мошенников

В суд передано уголовное дело в отношении 22-летнего курьера, участвовавшего в мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП». Следствие считает жителя Кстова причастным к обману 11 пенсионеров на общую сумму 2 млн руб., сообщили в региональном управлении МВД.

По версии ведомства, обвиняемый состоял в сговоре со своим работодателем. Соучастники формировали базу пожилых граждан «с достойными финансовыми возможностями», звонили пенсионерам и вымогали деньги под предлогом помощи их родственнику, якобы попавшему в ДТП.

«Выступая в данной схеме курьером, обвиняемый получал от сообщника данные об адресах проживания потенциальных жертв, а впоследствии – деньги, которые доверчивые жители региона передавали в качестве материальной помощи попавшим в аварию родным»,— говорится в сообщении МВД. Полученные деньги житель Кстова переводил на счета соучастников, оставляя себе 5-10% от суммы.

Уголовное дело расследовали по ч. 2,3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Обвиняемому может грозить до шести лет лишения свободы.

Анастасия Еремина

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