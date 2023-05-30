Власти Бурятии ужесточили правила выгула и содержания собак

Глава Бурятии Алексей Цыденов внес правки в документ, регламентирующий правила выгула домашних животных, в частности собак. Теперь в регионе запрещен их выгул без короткого поводка и намордника, а также посещение вместе с питомцем общественных мест.

«Запрещается посещать с домашними животными помещения, занимаемые магазинами, организациями общественного питания, медицинскими и образовательными учреждениями, организациями культуры, а также иными предприятиями. Исключением являются случаи сопровождения инвалида по зрению собаками-поводырями, посещение ветеринарных клиник, а также салонов по уходу за домашними животными»,— отмечается в тексте постановления.

В документе также указано, что собаки, содержащиеся во дворах домов, должны находиться на привязи или в вольере, а на входе на территорию дома «должна быть размещена предупреждающая надпись о наличии домашнего животного». Нарушители перечисленных правил будут подвергаться административному преследованию.

Влад Никифоров, Иркутск