Обзор российского рынка текстиля - возможности и главные игроки

Растущие темпы урбанизации и значительный рост строительства жилья и количества сделок купли-продажи на рынке жилой недвижимости повлекли за собой увеличение спроса на мебель и прочие предметы интерьера и домашнего текстиля, в том числе на шторы, тюль, покрывала, скатерти, пледы, накидки, чехлы, интерьерные подушки, постельное белье, наматрасники и.т.д.

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За 2016-2020 гг. продажи штор в России выросли на 10,9 %: с 106 до 118 млн м2. Продажи росли в 2017-2019 гг. Наибольший темп прироста (9,2%) пришелся на 2019 г.,когда реальные доходы населения достигли максимума за пятилетие. В 2020 г продажи штор сократились на 4,1%, что произошло в результате снижения уровня доходов россиян в условиях пандемии коронавируса, а также вследствие сокращения объемов жилищного строительства на 1,5% относительно 2019 г.

Характерной чертой российского рынка штор является высокая доля изготовления продукции по индивидуальным заказам. Это объясняется сложившимися традициями. Кроме того, шторы индивидуального дизайна, хоть и стоят дороже, делают интерьер уникальным. В годы роста благосостояния населения наблюдается увеличение спроса на индивидуальный пошив штор.

Тем не менее, существует тенденция роста доли в продажах готовых штор, которая особенно заметна на достаточно больших временных интервалах. Так, по оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг удельный вес готовых штор в продажах увеличился с 42% до 56 %. В значительной степени это было вызвано развитием сегмента онлайн-продаж (особенно в период пандемии коронавируса), относительно невысокой ценой готовых штор и их расширяющимся ассортиментом.

Как ожидается, в 2021-2025 гг. доля готовых штор в продажах продолжит расти. В 2021 г продажи штор под влиянием ожидаемого сокращения реальных доходов россиян снизятся на 1,1% к предыдущему году. В 2022-2025 гг. продажи возобновят рост на 0,5-2,4% в год. В 2025 г они достигнут 124 млн. м2.

Обзор российского рынка производителей текстиля для дома: возможности и главные игроки

Одной из важнейших составляющей российской экономики является текстильная легкая промышленность, сегодня она насчитывает более 10 тысяч предприятий. За последние несколько лет рынок столкнулся с серьезными вызовами в виде санкций и проблем с импортом, однако это не мешает ему расти.

Возможности рынка сегодня

С уходом зарубежных компаний для игроков рынка текстильной легкой промышленности открылись новые возможности для роста, развития и увеличения числа заказчиков и прибыли. По данным Минпромторга РФ, потенциал импортозамещения товаров текстильной легпрома на сегодняшний день составляет более 1,5 трлн рублей, поэтому уход международных брендов освободил ниши для реализации продуктов внутри страны. При этом после пандемии выросла и актуальность продаж в онлайне – согласно статистике Wildberries, более половины россиян каждый месяц покупают в интернете на сумму от 5 до 20 тысяч рублей.

Игроки на рынке текстиля для дома

На российском рынке текстильной продукции для дома много новых перспективных компании, так и ведущих игроков рынка. Можно выделить следующие компании:

Компанию «ILOTUS текстиль» основала Кермен Наминова, выпускает домашний текстиль с 2020 года, имеет собственное производство. Компания быстро растет и наращивает оборот, расширяет географию продаж своей продукции, продажа осуществляется в России и в странах СНГ. “ILOTUS текстиль” специализируется на пошиве и продаже широкого спектра текстильной продукции для дома. Цель “ILOTUS текстиль” - не только создавать изделия высокого качества, но и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.

Продукция «ILOTUS текстиль» производится с большим выбором цветовых сочетаний и разнообразием моделей.

Она реализовывается онлайн через интернет-магазины маркетплэйсов. Выбран такой формат реализации по причине высокого спроса на такие услуги. Определенную категорию потребителей не устраивает сервис и цены, которые предлагают магазины, так как это не очень удобно, долго, а зачастую дорого. Особенно в большом городе с постоянной суетой имеет большое значение возможность сделать заказ воспользовавшись интернетом и получить желаемый товар без временных и финансовых трат на дорогу.

Компания ТДЛ Текстиль – ведущий производитель домашнего текстиля – генеральным директором которой является Дмитрий Кокшаров, оборот компании составляет почти 10 миллиардов рублей в год. Доля компании на рынке отечественных и импортных тканей 15 %. ТДЛ Текстиль производит ткани, домашний текстиль, лен и медицинские изделия.

С любовью к своему делу, с заботой о клиентах – такова философия компании «ТДЛ Текстиль», основана компания в 1995 году. Компания «ТДЛ Текстиль» - создатель нескольких брендов: Василиса, Твой Стиль, Василек. Широкий выбор домашнего текстиля из бязи, сатина, ранфорса и поплина предлагает торговая марка «Василиса».

Модный дизайн для девушек и юношей дарит коллекция «Твой стиль». Детское и подростковое постельное белье с использованием гипоаллергенных красителей представлено торговой маркой «Василёк».

Компания «ТДЛ Текстиль» включена в перечень компаний, имеющих существенное влияние на состояние отрасли, а также в план Минпромторга по импортозамещению в лёгкой и медицинской промышленности.

Бренд Параскева - это марка качественного текстиля для дома. С 2008 года бренд Параскева разрабатывают и отшивают готовые комплекты текстильной продукции для дома. Производство компании Параскева находится в России, сочетает в себе ручную работу и производственный цикл на фабричном оборудовании, что позволяет достичь лучшего качества и цены. При создании изделий используют мягкие тактильные ткани, светонепроницаемые, натуральные ткани из ЭКО хлопка и льна. Продукция бренда Параскева представлена во всех маркетплэйсах.

Витерра - фабрика по производству штор и домашнего текстиля. Основной ассортимент фабрики – это более 3000 готовых решений под ТМ WITERRA по оформлению интерьера: шторы для спальни, гостиной, детской комнаты, комплекты штор для кухни, декоративные подушки и покрывала.

Компания Witerra принимает активное участие в известных всероссийских и международных выставках; MosBuild, HouseHold Expo, KazBuild, Canton Fair, HeimTextil.

Руководство компании создают все необходимые условия для поддержки в действующем состоянии и непрерывной актуализации внедренной в организации Системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements).

Тренды на текстильном рынке

Экологичность материалов – главный тренд последних лет. Все больше производителей стремятся к созданию изделий из экологически чистых материалов: бамбука, конопли, органического хлопка и льна. Сегодня любая компания, которая занимается легкой промышленностью, может если не полностью перейти на эко материалы, то внести изменения в производственный процесс таким образом, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Инновационные технологии, использование машинного обучения и 3D-печати предоставляет новые возможности для производства и создания новых материалов. При этом технологии также позволяют поддерживать безотходное производство, при котором материал снова и снова перерабатывается. Гармония с природой. Этот тренд призывает нас воссоединиться с природой, подчеркивая удобство органических материалов и используя природные узоры и разнообразие натуральных красок в текстиле.

Без элементов домашнего текстиля сегодня не обходится практически ни один дизайн интерьера. Как мы видим, все экономические трудности и санкции и новые вызовы не ударили по рынку текстиля, а даже наоборот – дали ему потенциал для роста. Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что кризис – это время новых возможностей для рынка домашнего текстиля.