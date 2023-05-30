6-й квартал ЖК «Медовый» объединяет две технологии строительства

В 6-м квартале ЖК «Медовый» «СтройПанельКомплект» объединил классическую и модернизированную серии панельного домостроения, которая была разработана в СПК в 2021 году. Новая технология уже активно применяется в проектах, а ее объединение с классикой придает обновленный архитектурный облик домам ЖК «Медовый».

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В модернизированной серии контур здания собирается из однослойных железобетонных панелей. После монтажа каркаса на наружную сторону монтируется минераловатный утеплитель. Отделка фасада производится декоративной штукатуркой либо навесным фасадом из фиброцементных плит.

Таким образом, на фасаде не видно межпанельных швов, что способствует новым визуальным решениям и совершенствует внешний облик дома и района застройки в целом.

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В 6-м квартале из панелей с навесным фасадом будут выполнены первые этажи домов, где разместятся объекты коммерческой инфраструктуры: магазины, офисы, аптеки и другие. Вход в коммерческий сектор будет располагаться только с внешней стороны зданий – это сохранит приватность и уют внутридворового пространства, где будут спокойно играть дети и отдыхать взрослые. Жилые этажи зданий (начиная со 2-го) выполняются по классической «97-й серии» и состоят из трехслойных панелей. Вход в лифтовый холл с нулевого уровня (без перепадов высот) повысит удобство для маломобильных групп и всех жителей дома.

Усилит ощущение безопасности и тишины концепция «двор без машин». В просторном дворе предусмотрено большое количество зон для отдыха, активного спорта и игр. Внешний облик здания украсит архитектурная подсветка: на фасаде расположатся узнаваемые графические элементы – соты.

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Покупатели могут выбирать из множества планировок, от студий до евро-форматов и классических 1-, 2- и 3-комнатных квартир. Отделка выполнена в светлых тонах – двери, обои и линолеум выдержаны в единой гамме.

6-й квартал комплекса станет новым как для этого проекта, так и в целом для портфеля СПК – ведь здесь впервые объединятся две технологии.

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ЖК «Медовый» – проект комплексной застройки, который реализуется с 2013 года. Здесь заселено уже шесть кварталов и ведется строительство следующих. Рядом с кварталами работает детский сад, который был открыт в 2021 году, и начато строительство школы.

«Медовый» – пространство для жизни, наполненное гармонией, радостью и вдохновением!

Отдел продаж: ЖК «Медовый», ул. Красавинская, 8.

Тел. 217-93-03.

Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте наш.дом.рф.

Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Медовый-6».

АО «СтройПанельКомплект»