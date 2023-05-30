В Ижевске наблюдается снижение миграционных потоков

В столице Удмуртии в период с января по май на миграционный учет поставили 11 тыс. прибывших иностранцев. Это на 9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом с учета сняли больше 8,3 тыс. жителей, сообщил начальник управления по миграционным вопросам МВД по республике Константин Дубровин на заседании межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений.

В настоящее время в Ижевске на временной и постоянной основе проживает 2661 иностранец. В отношении нарушителей судами вынесено 26 решений об административном выдворении за пределы России.