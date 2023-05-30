ЧТЗ сообщил об увеличении зарплат рабочих на 30% с начала года

По итогам января-апреля средняя заработная плата рабочих ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в корпорацию «Ростех») увеличилась на 30%, сообщают в пресс-службе предприятия.

По данным ЧТЗ, средний размер зарплаты производственных рабочих по итогам апреля составил 89 тыс. руб., тогда как по итогам января показатель составлял 68 тыс. руб. «Полученные показатели по заработной плате были достигнуты за счет повышения производительности труда коллектива, организации сверхурочной работы, повышения сдельных расценок у производственных рабочих и плановой индексации»,- прокомментировала врио гендиректора ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Елена Тихомирова.

Штат предприятия также увеличивается. С начала года ЧТЗ принял на работу 830 человек.

На прошлой неделе «Уралвагонзавод» сообщил, что «ЧТЗ-Уралтрак» добился рекордных объемов производства танковых двигателей, на 12% превысивших лучшие показатели времен СССР.