В Уфе от передозировки наркотиков скончались два брата

Следственное управление СКР по Башкирии начало доследственную проверку по факту смерти двух братьев в квартире на Российской улице в Уфе. По предварительным данным, они скончались из-за передозировки наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства.

Назначены судебные медэкспертизы для установления причины смерти и наличия в организме наркотических средств, говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash Batash, мужчины скончались от передозировки мефедроном, еще трое их друзей госпитализированы в реанимацию. В пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии отказались от комментариев, сославшись на врачебную тайну.

Наталья Балыкова

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