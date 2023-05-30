«Наша задача в том, чтобы как можно дольше обходиться без кредитов»

В 2023 году доходы в бюджет Краснодара вырастут на 5,7 млрд руб., в 2024-м на 4,3 млрд руб., а в 2025-м — на 74,5 млн руб. Доходы города в текущем году увеличились до 70,6 млрд руб., расходы до 76,7 млрд руб. Дефицит бюджета в текущем году — 6,1 млрд руб. Бюджетные показатели города «Ъ-Кубань» прокомментировал глава департамента финансов Краснодара Александр Чулков.



Александр Чулков

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«В 2024 году доходы бюджета Краснодара составят 55,8 млрд руб. Расходы запланированы на уровне 58,2 млрд руб. В 2025 году доходы составят 46,5 млрд руб., а расходы — 49,2 млрд руб.

Доходы в бюджет города — это помощь из краевого бюджета. Весь пик работ по крупным объектам в Краснодаре приходится на 2023 и 2024 годы. В 2025 году завершается строительство основных объектов и будут выплачены последние платежи. Поэтому такая диспропорция.

В целом бюджетные показатели Краснодара на ближайшие годы говорят о социально-экономическом развитии города. Краснодар — богатый город, но без краевой поддержки в таких масштабах у нас не получится развиваться.

Из краевого бюджета Краснодару будут предоставлены межбюджетные трансферты на общую сумму 5,7 млрд руб. В частности, около 2 млрд руб. планируется направить на строительство канализационного коллектора №20, еще около 3 млрд руб. — на возведение шести школ и пяти детских садов. Объекты будут введены в эксплуатацию в следующем году.

Кроме того, планируется строительство приюта для животных, в этом году направим на эти цели 20 млн руб., а в 2024 году — 180 млн руб.

В 2022 году нам удалось снизить муниципальный долг на 2,2 млрд руб. Еще пять лет назад только на обслуживание этого долга мы тратили около 700 млн руб. в год, а за прошлый год потратили всего 136 млн руб. В марте 2022 года Краснодару удалось полностью избавиться от коммерческих кредитов.

В этом году дефицит города составил 6 млрд руб., в 2022 году бюджет был с профицитом на 1,8 млрд руб. Бояться этой цифры (6 млрд руб.) не стоит, так как из них 2 млрд руб. мы планируем взять в кредит для балансировки бюджета на первоочередные расходы. Речь идет о софинансировании, обновлении городского транспорта, а также строительстве ливневок.

Оставшаяся сумма — около 4 млрд руб. это остатки тех средств, которые мы не потратили в прошлом году. И мы можем их направлять на расходы, то есть — это не нехватка средств.

Сейчас бюджет сбалансирован с тем пониманием, что мы привлечем 2 млрд руб. банковских кредитов. Пока это не случилось и моя задача состоит в том, чтобы как можно дольше обходиться без кредитов. Попытаемся оптимизировать расходную часть бюджета города.

Самое главное достижение в том, что у нас нет просроченной кредиторской задолженности, и мы не сорвали сроки выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, а также вовремя расплачивались с поставщиками».

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