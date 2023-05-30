В Краснодаре членов преступного сообщества будут судить за организацию занятия проституцией

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении организатора преступного сообщества и пятнадцати его сообщников, группировка обвиняется в организации занятия проституцией, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Притон действовал с 2009 года под вывеской мужского клуба «Эгоист», за это время в оказание сексуальных услуг были вовлечены не менее 30 девушек.

По данным полиции, преступное сообщество создал директором ночного клуба, его сообщниками были пять управляющих, трое учредителей, семь администраторов и начальник охраны. По данным справочных баз, по адресу мужского клуба «Эгоист» (в настоящее время закрыт) располагается одноименное общество с ограниченной ответственностью, учредителем которого является Александр Соболев. Следствие выяснило, что организаторы подпольного бизнеса находили девушек через социальные сети, предлагая высокооплачиваемую работу танцовщиц в элитном заведении. Пришедшим на собеседование предлагали занятие проституцией. Если девушка соглашалась, в последующем она не могла добровольно отказаться от работы в клубе, на девушек оказывали психологическое давление, под угрозой применения насилия принуждая их продолжать заниматься проституцией.

На период следствия трое обвиняемых были заключены под стражу, шестеро – отправлены под домашний арест, остальным фигурантам избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий, подписки о невыезде или залога.

Анна Перова, Краснодар