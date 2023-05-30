Директора юридической фирмы Красноярска задержали по делу о финансовой пирамиде

Суд Красноярска водворил в СИЗО 37-летнего директора юридической компании, задержанного по делу о создании финансовой пирамиды. Об этом рассказала официальный представитель краевого управления Следственного комитета Юлия Арбузова. Помимо главы юридической фирмы в деле еще четверо обвиняемых.

Расследование этого уголовного дела началось еще два года назад. Согласно его материалам, с января 2019-го по 21 августа 2021 года организаторы и участники кредитно-потребительских кооперативов (КПП) «Зенит» и «Совет» похитили у пайщиков не менее 358 млн руб. Общее количество потерпевших по делу составляет около 1,5 тыс. человек, которые проживают в 17 регионах страны.

Как писал «Ъ-Сибирь», летом прошлого года прокуратура Красноярского края направила на рассмотрение суда уголовное дело руководителя КПП «Фонд сберегательных вложений», действовавшего по принципу финансовой пирамиды. Правоохранители установили, что обвиняемый похитил более 116 млн руб., которые принадлежали почти 200 вкладчикам.

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Илья Николаев