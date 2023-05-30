В Краснодаре задержали подозреваемого в избиении посетителя бара

Полицейские задержали жителя Краснодара, избившего отдыхающего в баре. В результате мужчина получил перелом нижней челюсти, множественные ушибы, гематомы и ссадины, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Пострадавший со знакомым отдыхали в одном из баров на улице Тургенева, где пили алкоголь. Возле заведения к ним подошел неизвестный, который стал оскорблять мужчин и провоцировать на конфликт. После словесной перепалки прохожий избил посетителя бара и скрылся.

Сообщение о произошедшем поступило из приемного отделения медучреждения, куда доставили пострадавшего. В результате оперативно-разыскных мероприятий, в том числе благодаря записям камер видеонаблюдения, полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 31-летний житель Краснодара. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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