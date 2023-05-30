Трассу М4 «Дон» обеспечили скоростной бесперебойной сотовой связью

Федеральная трасса М4 «Дон», ведущая из Москвы в Новороссийск через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар, обеспечена покрытием бесперебойной сотовой связи на всей протяженности автодороги, составляющей более 1540 км

При этом на участке трассы по Краснодарскому краю за последние два года скорость мобильного интернета выросла на 50% благодаря установке новых объектов связи и модернизации уже существующей сети.

Проект по обеспечению трассы М4 «Дон» устойчивой связью стал одним из пунктов соглашения между МТС и ГК «Автодор». По условиям меморандума, ГК «Автодор» установила антенно-мачтовые сооружения и организовала подъезды к ним, обеспечив подключение электроэнергии к объектам связи на всей протяженности автодороги, а МТС разместила на построенной телеком-инфраструктуре оборудование связи.

Работы проходили на территории семи регионов южной и центральной частей страны: в Краснодарском крае, а также в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областях. Кроме того, на Кубани были усилены сети 4G и на альтернативном маршруте к морю - на бесплатных участках дороги в Тимашевском, Каневском и Староминском районах.

Бесперебойное покрытие на М4 «Дон» увеличилось более чем на 30%, в том числе в населенных пунктах вдоль магистрали, где проживают более 230 тыс. человек.

Анализ Big Data МТС показал, что за 2022 год пассажиропоток на трассе М4 «Дон» вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На отдельных территориях, таких как Краснодарский край, Воронежская, Ростовская области, где временно прекращено авиасообщение - более чем на 30%.

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