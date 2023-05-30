В Казани оборудуют 684 новых мест для парковки автомобилей

Власти Казани создадут 684 новых мест для платной парковки машин. Об этом говорится в сообщении мэрии.

В частности, парковки появятся на улице Абсалямова, Бондаренко, Газовая, Гвардейская, Ершова, Короленко, Коротченко, Кутуя, на участке между Ершова и Лумумбы, Толстого, Четаева, Шуртыгина.

Кроме того, также появятся платные стоянки, которые будут обустроены на деньги инвесторов. Их создадут на проспекте Ямашева (нечетная сторона, местный проезд, от ул.Бондаренко до ул.Абсалямова, перед зданиями №33, 33Б).

"Ъ-Казань"