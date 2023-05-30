Челябинский производитель стальных поковок увеличит выпуск на 44%

Завод по выпуску стальных поковок ООО «Современные кузнечные технологии» (СКТ, Челябинск) намерен увеличить производство комплектующих изделий на 44%. На эти цели предприятие получит льготный заем под 1% годовых на сумму 211,2 млн руб. от федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Средства компании перечислят после подписания договора, сообщают в ФРП региона.

Предприятие производит поковки длиной до 8 м и весом до 20 т. Такие изделия применяются в составе буровых установок, экскаваторов, машин для сортировки и дробления, генераторных и газопоршневых установок, турбин и компрессорных станций. Общий бюджет проекта по увеличению производства поковок составляет 357,7 млн руб. Средства завод вложит в покупку дополнительного термического оборудования. Также будут созданы новые рабочие места.

По словам директора ООО «Современные кузнечные технологии» Данилы Пыхова, по итогам реализации проекта планируется нарастить выпуск продукции, закрыть дефицит поковок средних весов на рынке и организовать производство длинномерных изделий.

СКТ входит в промышленную группу «Конар».

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