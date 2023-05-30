Власти Ростова объявили аукцион по аренде помещения в доходном доме Лисицина

Управление казной Ростова-на-Дону объявило о проведении аукциона на получение права аренды помещений в доходном доме Ф.Г. Лисицина, который является объектом культурного наследия. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте администрации донской столицы.

Дом расположен по адресу пер. Братский, 17/9. Площадь помещения для арены составляет почти 88 кв. м. Планируется, что здесь могут разместиться офисы и коммерческие предприятия.

Аукцион пройдет 26 июня, а победитель будет выбран до конца месяца.

Анастасия Назарова