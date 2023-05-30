На дорогах Свердловской области установят восемь детекторов транспортного потока

В 2023 году на восьми участках дорог Свердловской области установят восемь детекторов транспортного потока. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Интеллектуальные транспортные системы появятся на шести локациях Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), а также на 11-м километре Южного подъезда и на 3-м километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу.

Устройства отслеживают и анализируют 28 параметров, включая номер, тип, марку, модель, цвет, скорость и направление движения каждого автомобиля. Система способна фиксировать все транспортные средства в потоке. Мониторинг позволит установить суточный трафик с разбивкой по часам, полосам и направлениям движения.

Всего в этом году на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Свердловской области направят почти 229 млн руб. Помимо установки детекторов потока, планируется модернизировать светофоры и установить видеодетекторы транспорта в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

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