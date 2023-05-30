Причиной гибели рыбы на реке Вала в Удмуртии стал залповый сброс отходов

В Удмуртии проводится расследование по факту сброса отходов в реку Вала, в результате чего произошла гибель рыбы. Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов, в настоящее время на месте установили земляную дамбу, чтобы остановить выбросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минприроды Удмуртии Фото: Пресс-служба минприроды Удмуртии

На месте происшествия работают специалисты Росприроднадзора, Удмуртской природоохранной межрайонной и Можгинской прокуратур, а также сотрудники полиции. В настоящее время проводится экспертиза проб воды и почвы. По ее результатам будет установлен размер ущерба, причиненного природе.

Нарушителей ожидает административная ответственность. По предварительным данным проверки, ситуация произошла из-за залпового сброса отходов животноводства на одном из сельскохозяйственных предприятий Можгинского района.