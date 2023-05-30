Директора Татарского научно-исследовательского института агрохимии заподозрили в мошенничестве

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против директора Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения Елены Прищипенко. Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на собственный источник.

Следствие считает, что подозреваемая незаконно выписывала премии собственным работникам, а после этого забирала деньги себе. Сумма ущерба неизвестна.

Уголовное дело против Елены Прищипенко возбуждено по статье о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

"Ъ-Казань"