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Санаторий управления делами президента Украины в Кисловодске передали новым собственникам

Санаторий им. Семашко, расположенный в Кисловодске, купила российская компания. Ранее комплекс принадлежал управлению делами президента Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Кисловодска Евгений Моисеев.

Санаторий рассчитан на 300 мест. На протяжении долгого времени здравница нуждалась в ремонте и развитии, но прежний собственник не выделял для этого средств.

Также санаторий имел долг перед властями в размере 200 млн руб. В связи с этим актив был выставлен на торги и продан новым собcтвенникам. Стоимость и условия сделки не раскрывают.

«Санаторий находится в исторической части города и теперь обретет новую жизнь»,— написал Евгений Моисеев.

Анастасия Назарова

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