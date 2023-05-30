В Кемерове планирует реконструировать привокзальную площадь

Управление городского развития администрации Кемерова заказало изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию привокзальной площади железнодорожного вокзала города. Согласно аукционной документации, предельная стоимость контракта — 10,2 млн руб., срок его выполнения — 1 декабря 2023 года, в том числе, разработка эскизного проекта — 15 июля.

Разработчик должен выполнить также различные инженерные (геодезические, геологические, гидрометеорологические и др.) изыскания, подготовить схему планировочной организации участка, проектную документацию по всем инженерным сетям, строительную смету и др. Предполагаемые сроки реконструкции в аукционной документации не определены.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что реконструкция площади будет проходить в несколько этапов: сначала будет сделана разворотная площадка для общественного транспорта, включая зоны ожидания автобусов, затем – парковка для легковых автомобилей, реконструкция перекрестка и светофорных объектов, подходов к площади, замена остановочных павильонов. По его словам, «после разработки проектной документации будут определены источники финансирования».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово