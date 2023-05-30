В Центральном районе Челябинска по гарантии заменят 252 засохших кустарника

Высаженные в Центральном районе Челябинска в 2022 году и не прижившиеся 252 кустарника и 10 дерева будут заменены подрядчиками по гарантии. Об этом сообщают в администрации города.

В прошлом году в Челябинске выполнили озеленение на площади Павших революционеров, в скверах у дворца спорта «Юность», на пересечении улиц Труда и Володарского, на улице Академика Королева. Там высадили 292 дерева и 10939 кустарников, из которых не прижились 3,4% и 2,3% соответственно, что ниже нормативных показателей.

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