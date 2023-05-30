Уроженка России и трое сотрудников спецслужб погибли при крушении яхты в Италии

При крушении моторной яхты на итальянском Лаго-Маджоре погибли уроженка России Анна Божкова, сотрудник израильских спецслужб Шимон Эрез и два гражданских служащих итальянской разведки Клаудио Алонци и Тициана Барноби, сообщает итальянское издание VareseNews. Судно перевернулось и затонуло 28 мая.

Яхту арендовали для праздничного банкета в честь дня рождения. По информации издания, всего на судне находились 25 человек. Часть из них сумели самостоятельно доплыть до берега после крушения, еще часть подобрали спасатели. Тела погибших обнаружили водолазы. Местная прокуратура начала расследование обстоятельств инцидента: по предварительным данным, яхта перевернулась из-за неожиданно налетевшего вихря.

Представитель генконсульства РФ в Милане сообщил «РИА Новости», что направил запрос местным властям относительно того, не пострадали ли в ходе ЧП россияне. Итальянская сторона пока не предоставила ответа.